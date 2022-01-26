ABD Sahil Güveliği, Florida açıklarında alabora olan teknedeki 39 kişiyi arıyor

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ABD Sahil Güvenliği, insan kaçakçılığı için kullanıldığı düşünülen ve geçen günlerde alabora olan gemideki 39 kişi için salı günü arama çalışmaları yaptı.

Yapılan açıklamaya göre Fort Pierce'ın 72 kilometre açığında tekneye tutunan bir adam bulunduktan sonra kaza, sahil güvenliğe ihbar edildi.

Kurtarılan adam, teknede kendisinin yanı sıra 39 kişi daha bulunduğunu ve cumartesi günü Bahamalar'daki Bimini adasından yola çıktıklarını belirtti.

Teknenin kötü hava şartları nedeniyle alabora olduğu ve kimsenin can yeleği giymediği belirtildi.

ABD Sahil Güvenliği, kazayı bir insan kaçakçılığı olayı olarak nitelendirdi. Yapılan Twitter paylaşımında kurtarılan adamın da fotoğrafı paylaşıldı.