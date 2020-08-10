ABD Sağlık Bakanı: Üretilen Koronavirüs aşısını Washington'un ihtiyaçları karşılandıktan sonra dünyaya dağıtacağız

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, ABD'de üretilecek herhangi bir yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısının Washington'un ihtiyaçları karşılandıktan sonra dünyayla paylaşılacağını söyledi.

Tayvan'a yaptığı ziyarette konuşan Azar, "Önceliğimiz, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin onayladığı güvenli ve işe yarar aşı geliştirip ABD'de kullanım için yeterli sayıda üretmek" dedi. Azar, ABD'nin ihtiyacı karşılandıktan sonra dünyaya eşit bir şekilde aşının dağıtılması için çalışacaklarını söyledi.

Dünyada 200'den fazla Covid-19 aşı geliştirme projesi bulunuyor. Çalışmaların 20'si insanlar üzerinde test aşamasına başladı.