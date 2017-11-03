“ABD Rusya’yı Avrupa’nın doğalgaz piyasasından çıkarmaya çalışıyor”

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 3 Kasım (DHA) – Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Amerika’nın yaptırımlarının ABD’nin güvenilmez bir partner olduğunu gösterdiğini ve bu önlemlerin amacının Rusya’yı Avrupa doğalgaz piyasasından uzaklaştırmak olduğunu söyledi.

Matviyenko ABD’nin petrol üretim alanındaki yeni kısıtlamalara ilişkin yaptığı açıklamada, “Bahaneler öne sürülerek Rusya ile ticari savaş yürütülüyor. Yaptırımları Rusya’nın rekabet gücünün yüksek olduğu alanlarda uyguluyorlar. Rusya’yı Avrupa piyasasından uzaklaştırmak için yaptırımlar uygulanıyor ve Avrupa’ya pahalı doğalgaz gönderiliyor. Yeni yaptırımlar enerji kaynaklarımızın kısıtlanmasına yönelik” dedi.

ABD’nin eylemlerinin dünya ticaret kurallarını ihlal ettiğini belirten diplomat, “Bu Dünya Ticaret Örgütü’nün kurallarına ters düşüyor. Bu ABD’nin güvenilmez bir partner olduğunu gösteriyor. Durum şuan hiç kolay değil. Diyalog kurmanın imkansız olduğunu görüyoruz ve diğer tarafın böyle bir niyeti yok. Yine de bizim imkanlarımızı ve kaynaklarımızı öne sürerek yaptırımların sonuçlarını sıfıra indirmemiz gerek” dedi.