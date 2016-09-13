ABD Rusya'ya uyguladığı bazı yaptırımları kaldırdı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Asya Departmanı Başkanı Zamir Kabulov, ABD'nin Rusya'ya Rosoboroneksport ile helikopter projesindeki işbirliği konusunda uyguladığı bazı yaptırımları kaldırdığını bildirdi.

Kabulov Rus haber ajansı Ria Novosti'ye yaptığı açıklamada, "ABD, Rosoboroneksport ile bizim Afganistan'a gönderdiğimiz helikopterlerin sevkiyat ve hizmeti projesindeki işbirliği konusunda uyguladığı bazı yaptırımları kaldırdı. Onlar kendilerini çıkmaza soktular ve yaptırımları kaldırmak zorunda kaldılar" ifadesini kullandı.

Bunun helikopter malzemelerinin sevkiyatını kapsadığını belirten diplomat, "Bu yaptırımlar kaldırılmadan helikopterlere hizmet etmek imkansız" dedi.