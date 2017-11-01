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Dünya

ABD, Rusya’ya karşı yeni yaptırımları devreye soktu

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 1 Kasım (DHA) – ABD Maliye Bakanlığı tarafından Rusya’ya uygulanan yeni yaptırımlar arasında, ABD vatandaşlarının Rusya’ya derin sularda ve Arktik deniz kayasında jeolojik araştırmalarda ve petrol ile doğalgaz üretimine ilişkin

01 Kasım 2017 13:45

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 1 Kasım (DHA) – ABD Maliye Bakanlığı tarafından Rusya’ya uygulanan yeni yaptırımlar arasında, ABD vatandaşlarının Rusya’ya derin sularda ve Arktik deniz kayasında jeolojik araştırmalarda ve petrol ile doğalgaz üretimine ilişkin enerji projelerinde destek vermelerinin yasaklanmasın öngörülüyor.
Rus haber ajansı TASS’ta yer alan haberde, söz konusu yasağın 29 Ocak 2018 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek projeler için geçerli olacağı kaydedildi.
Açıklamada, gerçek ve tüzel kişilerin finans servisleri haricinde ABD yaptırım listesinde bulunan şirketlerle ilgili projeler için direk veya dolaylı bir şekilde ürünlerin veya servislerin sağlanması ve ihraç etmesinin yasaklandığı duyuruldu.
 

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