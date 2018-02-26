“ABD, Rusya'nın Orta Doğu'daki başarılarını kıskanıyor”

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 26 Şubat (DHA) – Duma Uluslararası İlişkiler Komitesi Üyesi Sergey Jeleznyak, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Astana görüşmelerinde Suriye barış sürecinin yıkıldığına ilişkin açıklamalarının, ABD’nin Rusya’nın Ortadoğu’daki başarılarının kıskandığını gösterdiği savundu.

Jeleznyak yaptığı açıklamada, “ABD dışişleri bakanlığı resmi temsilcisinin Astana görüşme sürecinin yıkıldığına ilişkin sözleri Rusya’nın Ortadoğu’daki dış siyaset başarılarını kıskandığını kanıtlıyor ve ABD’nin görüşme sürecini bozmak istediğini gösteriyor. BM’nin Rusya ile partnerlerimiz İran ve Türkiye’nin çabalarını kabul etmesi Washington’u utandırmıyor” dedi.

Parlamenter Jeleznyak, Rusya’nın ABD’nin aksine Şam ile işbirliği yaptığını ve Suriye devletini korumaya çalıştığını söyledi ve ekledi, “Washington’un Suriye krizine ilişkin tavrı bozucu. ABD bölgede kaybettiği saygıyı kazanmaya çalışıyor. ABD’nin bu politikası bölgedeki istikrarsızlığı provoke ediyor ve barış sürecini bozuyor”.