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BBC Türkçe

ABD: Rusya ve Suriye'ye savaş suçları soruşturması açılmalı

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Rusya ve Suriye yönetimlerine, 'Suriye'de hastaneleri ve sivilleri hedef almaları nedeniyle' savaş suçları soruşturması açılması gerektiğini söyledi

08 Ekim 2016 00:52

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Rusya ve Suriye yönetimlerine savaş suçları soruşturması açılması gerektiğini söyledi.

Kerry, "Rusya ve rejim, neden hastaneleri, sağlık merkezlerini ve çocukları vurmaya devam ettiğine dair dünyaya bir açıklamadan daha fazlasını borçlu" dedi.

Başkent Washington'da Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Kerry, 'bu eylemlerin bir savaş suçları soruşturması gerektirdiğini' söyledi.

Rusya, birçok kez Suriye'de sivilleri hedef aldığı suçlamalarını reddetmiş ve 'terörist grupları' vurduğunu söylemişti.

Kerry ise Rusya ve Suriye yönetimlerinin hastanelere saldırılarının 'kazara yapılmanın ötesinde' olduğunu savundu.

Ayrault BM Güvenlik Konseyi toplantısı öncesi Washington'da bulunuyor.

Fransa Dışişleri Bakanı Konsey'e, Halep'e insani yardım ulaştırılması için yeni bir ateşkes planı önerisi sunacak.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gennady Gatilov ise Fransa'nın plan taslağının birçok açışından kabul edilemez olduğunu ve insani yardımı siyasileştirdiğini söyledi.

ABD ile Rusya'nın öncülüğünde Eylül ayında devreye sokulan ateşkes çok kısa bir süre içinde çökmüştü.

İki taraf da bu çöküşten birbirini sorumlu tutuyor.

BM İnsani Yardım Dairesi Başkanı Stephen O'Brien son yaptığı açıklamalarda, Halep'in doğusundaki sağlık merkezlerinin 'birer birer' yıkıldığını söylemişti.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura Perşembe günü, adını Şam'ın Fethi Cephesi olarak değiştiren Nusra Cephesi'ne, savaşçılarını güvenli bir şekilde Halep'ten çıkarma önerisi getirmişti.

Mistura, bölünmüş kent Halep'in doğusundaki cihatçı örgütlerin varlığının, Suriye ve Rusya'nın askeri operasyonları için bahane yarattığını söylemişti.

Staffan de Mistura, örgütün militanlarına hitaben, "Şerefinizle, silahlarınızı da alarak İdlib veya istediğiniz başka bir yere gitmeye karar verirseniz o zaman bizzat size eşlik etmeye hazırım" demişti.

Örgüt ise Cuma günü yaptığı açıklamada bu öneriyi reddetti.

Örgüt adına açıklama yapan bir sözcü, güçlerinin "onursuzca" teslim olmayacağını söyledi.

Sözcü, "Halep'te ölmeye hazırız" dedi.

Örgütün Halep'te 900 kadar savaşçısı olduğu sanılıyor.

Suriye ordusu ve Rusya, ABD ile varılan anlaşma kapsamında ateşkesin başarısız olmasının ardından Halep'in muhaliflerin elindeki doğu bölgelerine yönelik operasyonlarını şiddetlendirmişti.

Şam yönetimi Eylül ayı sonlarında, Doğu Halep'in alınması için operasyon başlatılacağını söyleyerek, sivil halktan bölgeyi terk etmesini istemişti.

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