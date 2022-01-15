ABD: Rusya, Ukrayna'da kendi vekil güçlerine sabotaj faaliyetinde bulunacak; işgal için bunları gerekçe gösterecek

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ABD, Rusya'nın Ukrayna'ya sabotajcılar yerleştirdiğini ve bu kişilerin bir "yanıltma operasyonu" düzenleyeceğini ifade etti. Washington, Rusya'nın kendi yerleştirdiği sabotajcıların faaliyetlerini gerekçe göstererek Ukrayna'ya gireceğini iddia etti.

ABD, iddiayı Ukrayna'nın devlet internet sayfalarının geniş çaplı bir siber saldırıya uğradığı gün paylaştı. Aynı zamanda Rus ordusunun son günlerde ülkenin doğusundan Ukrayna sınırının bulunduğu batıya teçhizat taşıdığı iddia ediliyordu.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, cuma günü yaptığı açıklamada, "Elimizde Rusya'nın bir grup ajanı Ukrayna'da bir 'yanıltma operasyonu' için konuşlandırdığına dair bilgi var" dedi. Psaki, "Ajanlar şehir içi savaş konusunda eğitimli ve Rusya'nın kendi vekalet güçlerine karşı patlayıcılar kullanarak sabotaj faaliyetleri yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

Pentagon Sözcüsü John Kirby de Rusya'nın Ukrayna'da Rusça konuşan insanlara saldırılmış imajı yaratıp bunu ordusunu Ukrayna'ya sokmak için gerekçe göstermek istediğini belirtti.

The Guardian'ın aktardığına göre bir ABD yetkilisi de sosyal medyada dezenformasyon çalışmalarının artırıldığını belirterek, "Rusya ordusu bu aktivitelere askeri işgalden birkaç hafta önce başlamayı planlar. İşgal ocak ortası veya şubat ortası gibi başlayabilir" dedi.

Rusya; bu hafta ABD ve Batı dünyasının diğer temsilcileriyle Ukrayna başlıklı görüşmeler yaptı ancak masalarda ilerleme kaydedilemedi.

Moskova, Ukrayna'nın NATO'ya alınmamasını ve ABD'nin Doğu Avrupa'daki askeri varlığını azaltmasını istiyor. Washington, geçen hafta yapığı açıklamalarda Rusya'nın taleplerini kabul edemeyeceklerini söylemişti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, krizin diplomatik yollarla çözülmesini tercih edeceklerini belirtirken Başkan Joe Biden, Ukrayna'nın işgal edilmesinin Rusya için ciddi sonuçları olacağını belirtmişti.

Kiev, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edildiği 2014 yılından bu yana ülkenin Rusya sınırındaki iki bölgede ayrılıkçılarla savaşıyor. Savaş boyunca 13 bin kişi hayatını kaybetti.

Kiev, Rusya'nın ayrılıkçılara askeri destek sağladığını ifade ederken Moskova bu iddiaları reddediyor.

Öte yandan Kiev ve Batı ülkeleri, Rusya'nın sınırda yaklaşık 100 bin asker topladığını ve Ukrayna'yı işgale hazırlandığını iddia ediyor.