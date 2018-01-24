ABD: Rusya, Türkiye ile aramızı açmaya çalışıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Afrin operasyonuyla ilgili yeni değerlendirmelerde bulundu. Nauert, "Rusya yaptığı açıklamalarla iki NATO müttefikinin arasını açmaya çalışıyor" dedi.

Amerikanınsesi'nde yer alan habere göre, Gazetecilerin Afrin operasyonu konusundaki sorularını yanıtlayan sözcü Nauert, “Dışişleri Bakanı Tillerson ve Türk Dışişleri Bakanı son günlerde Vancouver’daki toplantı dahil olmak üzere çok sayıda görüşme yaptılar. Aralarında en az üç kez görüşme yapıldı. Bunun dışında elçilik çalışanlarımız aracılığıyla da Türk makamlarla görüşmeler sağlandı. Öyle sanıyorum ki konuyla ilgili bu kadar sık ve çok sayıda görüşme yapmış olmamız, duyduğumuz kaygıları net olarak işaret ediyordur. Afrin, Suriye’deki nispeten istikrarlı bölgelerden biri ama şu anda öyle olmadığını görüyoruz ve bu durumdan çok büyük bir endişe duyuyoruz. Şu an bölgedeki insanlar ‘Burası güvenli mi, buradan kaçmalı mıyız’ diye düşünmeye başladılar ve bu bizim Suriye’de görmek istediğimiz bir durum değil. Biz Suriye’de insanların evlerinde yaşadığını ve evlerine geri döndüklerini görmek istiyoruz. Türkiye’nin her ne kadar kaygılarını anlıyor olsak da giriştiği harekat bölgedeki bu istikrarı yok ediyor. Amerika’nın Suriye’de bulunma gerekçesi IŞİD’e karşı savaşmaktır ve tüm tarafları buna odaklanmaya davet ediyoruz. Eğer odak noktanızı bu hedeften kaydırırsanız, kaynaklarınızı, elinizdeki askerlerinizi, Kürtler’le savaşmaya yönlendirirseniz ve IŞİD’le savaşmayı bırakırsanız bu büyük bir sorun anlamına gelir. Bizim, hem Dışişleri Bakanı hem de Dışişleri yetkilileri aracılığıyla Türk yetkililere ilettiğimiz mesajımız net olarak budur” dedi.

Sözcü Türkiye’nin PKK konusundaki kaygılarını son derece iyi bir biçimde anladıklarına dikkat çekti. Heather Nauert, “Suriye’de istikrarsızlığa neden olacak her tür eylem konusunda ciddi kaygılar duyuyoruz. Türkiye çok değerli bir NATO müttefikimiz. Çok değerli bir müttefikimiz. Türkiye’nin farklı terör örgütleri konusundaki kaygılarını son derece net bir biçimde anlıyoruz. PKK konusundaki endişelerini çok iyi anlıyoruz. Türk yetkililerle bu kaygılarını gidermek üzere görüşmeler yürütüyoruz. Ancak aynı esnada onlara tansiyonun yükseltilmemesi ve gerginliğin arttırılmaması konusunda da tavsiyelerde bulunuyoruz. Bölgedeki şiddet olaylarının azaltılması konusunda Türkiye’ye çağrıda bulunuyoruz” diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı’nın, Amerika’nın Suriye politikasına ilişkin açıklamaları ve Afrin operasyonu konusundaki yorumlarıyla ilgili soruya da sözcü Nauert, “Rusya’nın yaptığı yorumların mevcut duruma bir katkısı olduğunu düşünmüyoruz. Yapılan şey propaganda. İki NATO üyesi ülkenin arasını açmaya çalışıyorlar. Yapmaya çalıştıkları şey Amerika ve Türkiye’nin arasını açmaya çalışmak ama bunu başaramayacaklar” dedi.

Sözcü, “Türkiye bölgede IŞİD güçlerine karşı da savaştığını söylüyor, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusuna da,“Afrin bölgesinde IŞİD yok, biz bölgede IŞİD’e dair bir varlık görmüyoruz” diyerek yanıt verdi.