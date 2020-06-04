ABD: Rusya'nın Libya'ya gönderdiği uçaklar henüz kullanılmadı

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ABD'nin Libya Büyükelçisi Richard Norland, ABD ordusunun fotoğraflarını paylaştığı ve Libya'ya gönderildiğini söylediği Rus uçaklarına ilişkin "Elimizdeki bilgilere göre, Rusya'nın Libya'ya gönderdiği uçaklar henüz kullanılmadı" dedi.

ABD'nin Afrika Ordu Komutanlığı, Rusya'nın Libya'da General Halife Hafter güçlerini desteklemek için savaş uçağı gönderdiğini açıklamıştı. Açıklamada, MiG-29 tipi savaş uçaklarının Hafter safında savaşan Wagner Grubu'nun kullanımı için gönderildiği bildirilmişti. Uçakların, Türkiye'nin de desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) karşı savaşan Hafter güçlerine destek vereceği belirtilmişti.

Buna karşın Rusya, Libya'ya savaş uçağı gönderdiği iddialarını reddetmişti. Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Andrey Krasov, Rusya'nın Libya'ya savaş uçağı sevk ettiğine yönelik bilgilerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Bir başka Amerikan korku hikayesi. Bu geçmişteki ABD yönetimlerine benzer sahte ve yanlış bilgilendirmedir" demişti.

Söz konusu uçaklarla ilgili bugün bir açıklama yapan ABD'nin Libya Büyükelçisi Richard Norland, "Elimizdeki bilgilere göre, Rusya'nın Libya'ya gönderdiği uçaklar henüz kullanılmadı" dedi.

Başkent Trablus UMH'nin kontrolüne geçti

Öte yandan Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya UMH, dün başkent Trablus'un kontrolünü tamamıyla sağladıklarını duyurdu. UMH'nin askeri operasyonlar odasından yapılan açıklamada artık Trablus idari bölgesinin tüm sınırlarını kendilerinin kontrol ettikleri belirtildi.

Reuters'a konuşan bir askeri kaynak, uzun süredir Trablus'u ele geçirmeye çalışan Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu'nun pazartesi günü Trablus'tan tamamen çıkarak yakınlardaki Tarhuna kasabasına çekileceğini bildirdi.

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Sarraj, Erdoğan ile görüştü

Ayrıca UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Sarraj, bugün Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası açıklama yapan iki lider, Libya'da ortak mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Hafter'le masaya oturulmayacağını vurgulanırken, Sarraj, "Bizler mücadeleye devam edeceğiz, bu düşmanı tamamiyle ortadan kaldırılıncaya kadar. Modern demokratik ülkemizi tesis etme yolunda geri adım atmayacağız" dedi.

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