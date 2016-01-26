ABD, Rusya lideri Putin'i ilk kez yolsuzlukla suçladı

Amerikan Hazine Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "yozlaşmış" bir lider olmakla suçladı. Rusya ise açıklamaya tepki gösterdi.

BBC'nin Panorama programında yayımlanan Putin'le ilgili bir belgeselde Rus lider hakkındaki yolsuzluk iddialarına yer verildi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, belgeselde Amerikan Hazine Bakanlığı'nın deniz aşırı yaptırımlarından sorumlu yetkilisi Adam Szubin'in açıklamaları da yer aldı.

Szubin, BBC'ye açıklamasında, "Putin'in yozlaşmış bir lider olduğunu" öne sürdü ve "Amerikan Yönetimi'nin bunu çok, çok uzun yıllardır bildiğini" söyledi.

Szubin şöyle konuştu:

"Putin'in devlet kaynaklarını kullanarak dostlarını, yakın çevresini zenginleştirdiğini, dost olarak görmediklerini de ötekileştirdiğini gördük.

"Bu, Rusya'nın enerji zenginliğini, devlet ihalelerini kendisine hizmet edeceğini düşündüğü kişilere yönlendiriyor.

"Böyle görmediği kişileri de devlet kaynaklarından dışlıyor. Bana göre bu, tamamen bir yolsuzluk görüntüsüdür" dedi.

'Suçlamalar uydurma'

ABD Yönetimi 2014'te Kremlin'deki bazı görevlilere yaptırım kararı alırken, Putin'in enerji sektöründe gizli yatırımları olduğunu öne sürmüştü.

Ancak ABD o dönem Putin'i doğrudan yolsuzlukla suçlamamıştı.

Rusya suçlamalara tepki gösterdi.

Kremlin, BBC belgesinde aktarılan, Putin'e yönelik yolsuzluk suçlamaların uydurma ve iftira olduğunu belirtti.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Amerikan Hazine Bakanlığı sözcünün açıklamalarının resmi bir suçlama anlamına geldiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ise ayrı düzenlenen bir basın toplantısında, Batıdaki ortakları ile yakın ve yapıcı ilişkiler kurmaya hazır olduklarını ancak bunun sadece eşitlik ve karşılıklı fayda temelinde kurulabileceğini belirtti.