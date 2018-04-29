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BBC Türkçe

ABD, Rusya ile Suriye'de uçuşa yasak bölgeleri görüşmeye hazır

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Suriye'de istikrar sağlanması için Rusya ile birlikte uçuşa yasak bölgeler oluşturulması dahil tüm ihtimalleri değerlendirmeye hazır olduklarını söyledi. Tillerson, 9-10 Temmuz tarihlerinde Dünya Petrol Zirvesi için Tür

29 Nisan 2018 20:30

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Suriye'de istikrar sağlanması için, uçuşa yasak bölgeler oluşturulması ihtimalini Rusya'ya görüşmeye hazır olduklarını söyledi.

Rex Tillerson, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yapacağı ikili görüşme öncesi yaptığı açıklamada, Suriye'de istikrar sağlanması için Rusya'nın 'özel bir sorumluluğu olduğunu' ifade etti.

Amerikalı bakan iki ülke arasında Suriye'ye ilişkin askeri ve diplomatik seviyede karşılık güven inşasına da başladıklarını kaydetti.

Tillerson, "ABD, istikrar sağlanması için uçuşa yasak bölgeler oluşturulması, sahada ateşkes gözlemcileri bulundurulması ve işbirliği içinde insani yardım ulaştırılması dahil Rusya'yla ortak hareket etme ihtimallerini incelemeye hazır" diye konuştu.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump, G20 zirvesi için bir araya gelecekleri Hamburg'da Cuma günü ikili görüşme gerçekleştirecek.

Öte yandan Tillerson, 9-10 Temmuz tarihlerinde Dünya Petrol Zirvesi için Türkiye'yi ziyaret edecek.

Anadolu Ajansı'na konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Tillerson'ın Türk yetkililerle Suriye'deki durumu görüşeceğini söyledi.

Fethullah Gülen'in iadesinin gündeme gelip gelmeyeceği sorusuna Amerikalı yetkili, "Bu meselenin Türkiye için önemli olduğunu biliyoruz, Türkiye bunu tekrar tekrar gündeme getirdi. Gülen meselesiyle ilgili yasal parametrelerin neler olduğuna ilişkin yeterince açıktık" yanıtını verdi.

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