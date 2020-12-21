ABD, Rusya'daki son konsolosluklarını da kapatıyor

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ABD'de iktidarının son günlerini geçiren Donald Trump hükûmeti, görev süreleri dolmadan önce Rusya'daki son ABD konsolosluklarını da kapatmaya hazırlanıyor.

AFP'ye konuşan bir Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Vladivostok konsolosluklarını kapatacaklarını ve Yekaterinburg'daki konsolosluklarının çalışmalarını askıya alacaklarını ifade etti.

Kararın Büyükelçi John Sullivan ile görüşüldüğü ve Rusya'daki ABD diplomatik misyonunun güvenli bir şekilde işleyebilmesi için alındığı belirtildi.

Rusya, 2017 yılında ülkede faaliyet gösteren ABD misyonlarına personel kotası getirmişti. CNN'in aktardığına göre Dışişleri Bakanlığı, Senato'ya gönderdiği mektupta karara bu kotayı gerekçe gösterdi.

Konsolosluklarda görev yapan 10 diplomat, başkent Moskova'daki büyükelçiliğe çekilecek. Kapanmalardan sonra Moskova'daki büyükelçilik, Rusya'da kalan son ABD misyonu olacak.

Geçen günlerde Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'de bakanlıkları hedef alan siber saldırıdan Rusya'yı sorumlu tutmuştu. Rusya suçlamaları kabul etmedi.