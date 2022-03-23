ABD: Rus güçleri savaş suçu işliyor

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, yaptıkları incelemeler sonucu Rus birliklerinin Ukrayna’da savaş suçu işlediği sonucuna vardıklarını söyledi. ABD Başkanı Biden’ın gündeminde ise yeni yaptırımlar var.ABD, Rus birliklerinin Ukrayna'da savaş suçu işlediğini savundu. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, açık kaynaklar ve istihbarat kaynaklarına dayanan dikkatli bir değerlendirme sonucu Washington’ın bu sonuca vardığını ifade etti. Kuşatma altındaki Mariupol’a yapılan saldırılara dikkat çeken Blinken, sivillerin kasten hedef alınması ve yapılan zulüme ilişkin çok sayıda güvenilir raporun bulunduğunu açıkladı. Blinken, ABD’nin savaş suçları raporlarını izlemeye ve topladığı bilgileri müttefiklerinin yanı sıra uluslararası kuruluşlarla paylaşmaya devam edeceğini belirtti. Hukuki soruşturmalar da dahil mevcut her aracı kullanmaya kararlı olduklarını ifade eden Bakan, suç iddiaları hakkında nihai kararı verme sorumluluğunun bir mahkemede olacağını da sözlerine ekledi. Biden Rusya’ya ek yaptırım istiyor ABD Başkanı Joe Biden da, geçen hafta yaptığı açıklamada, Ukrayna işgalinden dolayı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i bir savaş suçlusu olarak nitelendirmişti. Biden, bu hafta Varşova ve Brüksel’e dört günlük bir ziyaret gerçekleştirerek, İkinci Dünya Savaşı’nın bitişinden bu yana Avrupa’nın karşı karşıya olduğu en büyük krize ilişkin Avrupalı liderlerle istişarelerde bulunacak. Brüksel’e gitmeden önce Beyaz Saray’da gazetecilerin "Rusya’nın kimyasal silah kullanma ihtimaline" ilişkin sorusuna cevaben, "Bunun gerçek bir tehdit olduğunu düşünüyorum" yanıtını verdi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, başkanın müttefiklerle Ukrayna’ya askeri yardımı ve Rusya’ya yeni yaptırımlar konusunu ele alacağını söyledi. AP,Reuters/SÖ,EC © Deutsche Welle Türkçe