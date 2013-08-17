ABD resmen açıkladı: 51. Bölge gerçek

Tarihe ‘Roswell Kazası’ olarak geçen UFO vakasıyla popüler kültürün eskimeyen konularından biri olan 51’inci Bölge’nin gerçek olduğu açıklandı...

CIA, zamanla gizliliği ortadan kalkan belgelerin de yer aldığı bir rapor hazırlayarak, Roswell Kazası’ndan 66 yıl sonra gerçek olduğunu nihayet kabul etti.

The Altantic Wire’ın haberine göre, çok da gerekli olmayan açıklama için hazırlanan raporda 51’inci Bölge’nin nasıl kurulduğu, yapılan araştırmalar ve zamanla üssün geliştirilmesi çalışmaları anlatılıyor.

‘Independence Day’ filminden, ‘The X-Files’ dizisine kadar, birçok bilim kurgu yapımına konu olan 51’inci Bölge, popüler kültürde ‘Dünya’ya gelen uzaylıların tutulduğu yer’ olarak kabul ediliyor.

Ancak CIA’in oldukça kalın raporunda, UFO meraklılarının reddetmesi beklenen açıklamalar var.

CIA, raporda dünya dışı varlıklara değinmiyor, tersine, 51’inci Bölge’nin ‘hükümetin gizli U-2 casus uçak programının parçası olduğunu’ öne sürüyor.

Rapor, 51’inci Bölge’nin İkinci Dünya Savaşı’nda ‘hava topçu mezili’ olarak kullanıldığını ve o dönemden bu yana asfalt dökülmemiş bir piste sahip olduğunu belirtiyor. Raporda asfaltsız pist hakkında açıklama da var:

“Havadan bakıldığında pist asfaltlı gibi duruyor. Ancak yakından bir gözlem, pistin topraktan olduğunu ve kullanılmayan yıllar boyunca bilek seviyesine kadar kumla dolduğunu gösteriyor. Eğer (Tony) LeVier piste inmeye kalksaydı, uçağın tekerleri muhtemelen kuma batacak ve U-2 projesindeki önemli isimler ya yaralanacak ya da ölecekti...”

CIA’in on yıllar sonra yaptığı ve fazla heyecanlı olmayan açıklamanın ardından akla gelen ilk soru, kullanılmayan pistlere sahip 51’inci Bölge’nin ne amaçla yapıldığı.

Çöllerle kaplı Nevada’nın nükleer test alanına eklenmesi planlanan yer olarak seçilen 51’inci Bölge, ABD eski başkanlarından Dwight Eisenhower döneminde onaylandı. Alan için düşünülen ilk isim ‘Paradise Ranch’ olsa da, bu isim tutmadı.

ABD hükümeti geçmişte birçok belgede 51’inci Bölge’den bahsetmiş olsa da, ilk kez resmi olarak üssün varlığını kabul etti. Gelecekte, Nevada Test Site hakkında yeni bilgiler ortaya çıkarsa, 51’inci Bölge hakkında daha fazlasını öğrenebiliriz.