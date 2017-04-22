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Dünya
Deutsche Welle

ABD: Reina saldırısını planlayan Özbeki öldürüldü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Reina katliamını planlayanlardan IŞİD yöneticisi Aburrahman Özbeki’nin Suriye’de öldürüldüğünü açıkladı.

22 Nisan 2017 01:34

CENTCOM, İstanbul Ortaköy'deki Reina gece kulübüne yapılan saldırıyı planlayanlardan IŞİD militanı Abdurrahman Özbeki’yi Suriye’de öldürdüklerini duyurdu. CENTCOM sözcüsülerinden Albay John Thomas, Özbeki'nin Deyrezzor vilayetine bağlı Mayadin ilçesinde bir kara harekâtı sonucunda öldürüldüğünü söyledi.

"Bu bir kara harekâtıydı. Sanırım söylemek istediğimiz bundan ibaret” diyen Thomas, daha ayrıntılı bir açıklama yapmadı. Albay John Thomas, şahsın Reina saldırısının düzenlenmesini kolaylaştırıcı bir rol oynadığını vurguladı.

Yılbaşı gecesi Reina'ya düzenlenen saldırıda 25'i yabancı uyruklu 39 kişi hayatını kaybetmiş, 69 kişi de yaralanmıştı. Saldırıyı IŞİD üstlenmişti.

Saldırıyı düzenleyen Abdulkadir Masharipov 17 gün sonra Esenyurt'ta kaldığı evde yakalanmıştı. 25 günlük emniyet sorgusunun ardından İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde mahkemeye çıkartılan Masharipov "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "silahlı terör örgütü üyesi olmak", "nitelikli şekilde birden fazla kişiyi kasten öldürmek", "nitelikli şekilde birden fazla kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs etmek", "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alınması, taşınması ve bulundurulması" suçlarından tutuklanmıştı.

14 Şubat tarihinde de Reina saldırısının planlayıcılarından olduğu sanılan ve hakkında tutuklama kararı verilen Türk asıllı bir Fransa vatandaşı İstanbul'da yakalanmıştı.

©Deutsche Welle Türkçe

DW/DHA/EC/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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