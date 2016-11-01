ABD: Rakka operasyonu haftalar içinde başlayacak

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Peter Cook, Rakka'yı IŞİD'den kurtarmak için Musul operasyonunun bitmesinin beklenmeyeceğini, operasyonu en kısa zamanda başlayacağını açıkladı.

Sputnik’te yer alan habere göre, Pentagon'daki günlük basın toplantısında hazırlıkları devam eden Rakka operasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cook, ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun hem Musul hem de Rakka'da örgüt üzerindeki baskıyı artırmayı planladığını söyledi.

"IŞİD üzerindeki baskıyı korumamız lazım ve bu durum, Rakka'nın izolasyonuna kısa zamanda başlamayı da kapsıyor" ifadelerini kullanan Cook, önce kentin izole edileceğini, akabinde bazı askeri adımların atılacağını ve nihai olarak Rakka'nın kurtarılması operasyonunun başlayacağını belirtti.

“Ankara ile görüşmeler devam ediyor”

Cook, Rakka operasyonuyla ilgili Türkiye'nin katkısının veya rolünün ne olabileceği şeklindeki soruya, "Türkiye de dahil tüm koalisyon unsurlarının katkılarının karşılıklı müzakere ile belirlenebileceği" yanıtını verdi.

Ankara ile Washington arasındaki görüşmelerin devam ettiğini vurgulayan Cook, Rakka'nın kurtarılması operasyonu için iki müttefik ülke arasında yakın bir işbirliği olduğunu belirtti.

Musul operasyonunun halen devam ettiğinin hatırlatılması üzerine Cook, "Musul operasyonu devam ediyor, Rakka operasyonu da yakında başlayacak" diyerek, Rakka için Musul'daki operasyonun bitmesinin beklenmeyeceğini kaydetti.

Sahadaki güçlerin Rakka'nın kurtarılması operasyonunu yürütebilecek düzeyde olduğuna işaret eden Cook, spesifik bir rakam zikretmeden yeterli askeri gücün bir araya getirildiği yorumunu yaptı.

ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, geçen hafta Rakka operasyonunun en kısa süre içinde başlayacağı sinyalini vermişti. ABD'nin Irak ve Suriye'deki uluslararası koalisyon güçleri komutanı Korgeneral Stephen Townsend de YPG'nin özellikle Rakka'nın izolasyonu sürecinde yer alacağını dile getirmişti.