ABD radar uçağı düştü

T24-

Bahreyn'de bulunan ABD Donanmasına bağlı 5. filonun bildirisinde, uçakta bulunan dört kişilik mürettebattan 3 kişinin bulunduğu, diğer kişiyi bulmak için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Bulunan kişilerin sağ olup olmadığı konusunda bilgi verilmedi.





Bildiride, E-2C Hawkeye tipi uçağın, Afganistan'da düzenlenen "Enduring Freedom" operasyonu çerçevesindeki görevinden dönmekte olduğu, "mekanik bir sorun" yaşayan uçaktaki mürettebatın denize atladığı kaydedildi.