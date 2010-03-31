T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD radar uçağı düştü

31 Mart 2010 20:17

T24- Umman denizinde bir Amerikan radar uçağının düştüğü bildirildi.


Bahreyn'de bulunan ABD Donanmasına bağlı 5. filonun bildirisinde, uçakta bulunan dört kişilik mürettebattan 3 kişinin bulunduğu, diğer kişiyi bulmak için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Bulunan kişilerin sağ olup olmadığı konusunda bilgi verilmedi.


Bildiride, E-2C Hawkeye tipi uçağın, Afganistan'da düzenlenen "Enduring Freedom" operasyonu çerçevesindeki görevinden dönmekte olduğu, "mekanik bir sorun" yaşayan uçaktaki mürettebatın denize atladığı kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Türkiye hukuku AİHM kararını yok sayıyor; Osman Kavala AKP iktidarının...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24