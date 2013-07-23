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Dünya

ABD, PYD'nin açıklamalarından kaygılı

ABD Dışişleri Bakanlığı, PYD'nin, Suriye'de bağımsız Kürt bölgesi ilan edecekleri yönündeki haberlerinden kaygılı olduklarını açıkladı

23 Temmuz 2013 01:23

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki, "Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD), Suriye'de, bağımsız Kürt bölgesi ilan edeceklerine dair basında yer alan haberlerden çok kaygılıyız. Böyle bir deklarasyon, Araplar ile Kürtler arasındaki tansiyonu artıracak ve aşırılık yanlılarına durumdan istifade etme fırsatı yaratacak olması itibariyle çok provokatif olacaktır. Dolayısıyla, durumu izliyoruz ve durumdan kaygılıyız" ifadesini kullandı.

AA'nın haberine göre Psaki, günlük basın toplantısında bir soru üzerine, Suriyeli Kürtlerin Irak-Suriye İslam Devleti (ISIS) mensuplarıyla çatışmalarına dair bilgi topladıklarını kaydetti. Suriye'de krizden kaynaklı bölgesel istikrarsızlıklara ve şiddetin yayılmasına dair kaygıları noktasında gayet açık olduklarını tekrarlayan Psaki, Suriye genelinde sahada olanları çok yakından izlediklerini bildirdi.

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