ABD, potansiyel Koronavirüs aşısından 100 milyon doz almak için sözleşme imzaladı

ABD'li sağlık yetkilileri, ilaç devi Pfizer ve biyoteknoloji firması BioNtech ile, geliştirdikleri Koronavirüs aşısının kullanım onayı alması halinde, 100 milyon doz satın almak için sözleşme imzaladı.

Sağlık Bakanı Alex Azar, onay halinde üretimin Aralık'ta başlayacağını ve ülkenin o noktada 500 milyon doz daha aşı alabileceğini belirttti.

Amerikan Sağlık Bakanlığı, aşının ülkede yaşayan herkese bedava yapılacağını, ancak sağlık sigortalarından para istenebileceğini açıkladı.

Pfizer ve BioNTech'in test ettiği aşı iki doz yapılıyor, dolayısıyla 100 milyon dozluk aşı 50 milyon kişiye yeterli olacak.

ABD yönetimi, Mayıs ayında da Oxford Üniversitesi'nin AstraZeneca'yal birlikte geliştirdiği aşıdan 300 milyon doz alabilmek için 1,2 milyar dolar taahhüt etmişti.

Her iki aşı da henüz onay almadı ancak klinik deneylerden olumlu sonuçlar elde edildiği belirtiliyor.