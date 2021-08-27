ABD, Porto Riko ve Virgin Adaları'nı Afrika domuz gribi virüsüne karşı "koruma alanı" olarak belirlemek istiyor

ABD Tarım Bakanlığı, Porto Riko ve ABD Virgin Adaları’nı Dünya Hayvan Sağlığı Organizasyonu (OIE) kapsamında “koruma alanı” olarak belirlemeyi planlıyor. Böylece ABD’nin hayvan sağlığı durumunu kontrol altına alma, Afrika domuz gribi virüsü (ASF) ya da başka yabancı hayvan hastalıklarını tespit etme şansı olacak.

ABD Hayvan ve Bitki Sağlığı Gözlem Servisi tarafından yapılan açıklamada “Afrika domuz gribi virüsü Porto Riko ve Virgin Adaları’nda görülmedi ve Tarım Bakanlığı’nın amacı durumu bu şekilde korumak. ABD’deki domuz sürülerini korumak ve domuz üreticilerinin çıkarları ve yaşamlarını korumayı amaçlıyoruz” denildi.

OIE’den “koruma alanı” statüsü alınırsa, Porto Riko ve Virgin adalarında canlı domuz hareketliliği kısıtlanacak, bölgeden ürün çıkması kısıtlanacak, herhangi bir hastalığı erken teşhis amacıyla düzenli kontroller yapılacak.

ABD Tarım Bakanlığı, 28 Temmuz’da Dominik Cumhuriyeti’nde bir Afrika domuz gribi virüsü vakası olduğunu açıklamıştı. ABD, Dominik Cumhuriyeti’nden domuz, hayvan yemi ya da başka domuz içeren ürün almıyor.

Afrika domuz gribi virüsü nedir?

Afrika domuz vebası virüsü, Asfarviridae familyasındaki büyük, çift zincirli bir DNA virüsüdür. Afrika domuz vebası ateşinin etken maddesidir. Virüs evcil domuzlarda yüksek ölüm oranlarına sahip hemorajik ateşe neden olur; bazı izolatlar enfeksiyondan bir hafta sonra hayvanların ölümüne neden olabilir.