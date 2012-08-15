ABD polisinden 12 kurşun

Amerika 'nın New York kentinde polis, yılda 26 milyon kişinin ziyaret ettiği Times Meydanı'nda akli dengesi yerinde olmayan 51 yaşındaki Darrus Kennedy'e biber gazı ile müdahale etti. Polis durduramadığı Kennedy'i 12 el ateş ederek öldürdü.

Olay, Times Meydanı'nda yüzlerce kişinin dehşet dolu bakışları arasında meydana geldi. Amatör kameralarla kaydedilen olayda uyuşturucu madde aldığı ve akli dengesi bozuk olan Darrus Kennedy, polis memurlarına bıçak salladı. New York polisi, 6 kez biber gazı sıkmasına rağmen Kennedy'i engelleyemeyince 12 el ateş ederek onu öldürdü.

New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg ve polis Müdürü Raymond W. Kelly, Kennedy'e ateş etmeden önce defalarca biber gazı ile müdahale edip elindeki bıçağı bırakması için çaba gösterildiğini, ateş ederek öldürmesinin de normal olduğunu söyledi.