ABD polisi FETÖ'nün karargahında soruşturma yapıyor

Nafiz Albayrak / New York, 3 Ekim (DHA) - ABD’nin Pennsylvania eyaletinde yaşayan Fetullahçı Terör Örgütü\'nün (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen’in karargahının bulunduğu çiftliğin çevresi polis araçlarıyla sarıldı.

Amerikan ABC kanalının yerel televizyon istasyonunun haberine göre, Saylorsbug’taki çiftliğin çevresi polis araçlarıyla kuşatıldı. Eyalet polisi bir olayı araştırdıklarını söyledi; ancak, ne gerekçe ile çiftliğin çevresini sardıklarına ilişkin bir açıklama yapmadı. Çiftlikten bazı araçların çıkış yaptığı görülürken, araçların içinde kimlerin olduğu belirlenemedi.

Pennsylvania yerel medyasında çalışan bazı gazeteciler de olay yerinden paylaştıkları fotoğraflarla kampın etrafındaki polis hareketliliğini aktardılar.

Brianna Strunk adlı gazeteci, Twitter paylaşımında \"polisin, içeride meydana gelen bir olayı\" araştırdığını ifade etti. Nocel Walters adlı gazeteci ise \"yerel halkın, polisin siyah giyimli ve silahlı bir kişiyle ilgili soruşturma yürüttüğünü\" söylediğini dile getirdi.

