ABD polisi: Bu barışçıl protestolara saldırıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Washington ziyareti sırasında Türk Büyükelçiliği önünde çıkan şiddet olayları sonrası açıklamalarda bulunan ABD'li emniyet yetkilileri ve siyasetçiler; biri polis, 12 kişinin yaralandığı hadiseyi kınadı.

Erdoğan taraftarları ile karşıtları arasında sözlü tartışma olarak başlayan, ancak cumhurbaşkanının korumalarının devreye girmesiyle şiddetlenen olaylarla ilgili Washington polisinden yapılan açıklamada, "barışçıl protestolara yönelik vahşice saldırıların" kınandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, ABD Dışişleri Bakanlığı ve Gizli Servis'le birlikte şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesine yönelik çalışıldığı ve sorumlularının belirleneceği ifade edildi. Washington Polis Şefi Peter Newsham, şiddet olaylarına ilişkin çok sayıda video görüntüsünün bulunduğunu söyledi.

Polis: İki kişi gözaltına alındı

Newsham, başlatılan soruşturma kapsamında, olaya karışan korumalar nedeniyle "diplomatik dokunulmazlık sorununun gündeme geleceğine" de dikkat çekti. Polisin verdiği bilgiye göre, olayın ardından New York ve Virginia'dan oldukları belirtilen iki kişi gözaltına alındı.

Washington D.C. Belediye Başkanı Muriel Bowser da şiddet olaylarını, "barışçıl protestolara saldırı" olarak tanımladı. Bowser yaptığı açıklamada, saldırıların, başkentin değerlerine ve Amerikan halkının haklarına bir hakaret olduğunu iade etti.

McCain: Burada böyle şeyler istemiyoruz

ABD'li senatör John McCain de şiddet olaylarına yönelik Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Burası ABD, burada böyle şeyler istemiyoruz" dedi.

Mccain, "Böylesi vahşice davranışların hiçbir özrü yok" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı: Endişelerimizi Türk yetkililere ileteceğiz

Olayın ardından ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan da açıklama gelmişti. Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert ‘in yaptığı açıklamada, olaya ilişkin endişeler dile getirilirken, "Şiddet hiçbir zaman ifade özgürlüğünün yanıtı olamaz” denildi. Sözcü, "Amerikan yönetiminin konuyla ilgli endişelerini açık bir şekilde Türk yetklilere iletmekte olduğunu" söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile temaslarda bulunmak için gittiği Washington'da, Çarşamba günü Erdoğan'ın Türk Büyükelçiliği'ni ziyareti öncesi rezidans önünde protesto gösterileri düzenlenmişti.

Rezidans önünde toplanan Erdoğan taraftarlarıyla, içlerinde Ermeniler ve PYD bayrağı taşıyan Kürtler de olan protestocu grup arasında sözlü başlayan tartışmanın, cumhurbaşkanının korumalarının devreye girmesi üzerine şiddet olaylarına dönüştüğü bildirilmişti. Görgü tanıklarının paylaştığı videolarda, korumaların protestocuları dövdükleri ve polisin olaya müdahale ettiği görülüyor.

©Deutsche Welle Türkçe

AP/dpa/AP/GA/CÖ