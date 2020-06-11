ABD piyasalarında mart ayından beri yaşanan en kötü gün

ABD'de piyasalar yeni tip Koronavirüs (Covid-19) krizinin sert bir şekilde sarstığı mart ayından beri en kötü gününü yaşadı.

Koronavirüs'te ikinci dalganın yarattığı endişe yüzünden kimi endekslerde yüzde 7'lere varan düşüşler gerçekleşti.

S&P 500 endeksi yüzde 6'ya yakın bir kayıp yaşarken, günü 3.002 puandan kapattı. Dow Jones Endüstri endeksi yüzde 7'ye yakın bir kayba denk gelen 1.800 puan düşüşle günü kapadı. Nasdaq ise yüzde 5,27 kayıpla günü 9.492 puandan kapattı.

Piyasalardaki korkunun derecesini ölçen VIX Endeksi (Chicago Board Options Exchange 'CBOE' Volatility Index) ise yüzde 47,95 yükselerek 40,8 puana ulaştı.