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Ekonomi

ABD piyasaları tarihin en kötü Noel arifesini yaşadı

New York borsasında endeksler, günü yüzde 2,5'i aşan kayıplarla kapattı

25 Aralık 2018 04:21

Noel arifesinde yarım gün işlem gören Dow Jones Endeksi  yüzde 2,91 düşüşle 21.797,20 puandan,  Standard&Poor's (S&P) 500 Endeksi yüzde 2,71 kayıpla 2.351,10 puandan ve Nasdaq Teknoloji Endeksiyüzde 2,21 azalışla 6,192.92 puandan kapandı. 

Yarın tüm gün kapalı olacak endekslerin, tarihlerindeki en kötü Noel arifesini tecrübe etmesinde Amerikan federal hükümetinin cumartesiden bu yana bütçe krizi nedeniyle kapalı olması belirleyici oldu.

Ayrıca, analistler, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin’in pazar günü ülkenin en büyük bankalarıyla görüştüğünü ve piyasada likidite sorunu olmadığını açıklaması, yatırımcıları daha tedirgin hala getirdiğine işaret ediyor. 

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