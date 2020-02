ABD Hazine Bakanı, borsalarda sert düşüş sonrası 6 bankanın yöneticisiyle görüştü: Endişeye gerek yok

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, geçen hafta hisse senedi piyasalarındaki sert düşüşün ardından ülkenin en büyük altı bankasının yöneticileriyle telefon görüşmeleri yaptı.

ABD borsaları faiz artırımı ve Çin'le yaşanan ticaret savaşı nedeniyle geçen hafta son 2008 küresel krizinden bu yana en büyük haftalık düşüşünü yaşamıştı.

Mnuchin ve banka yöneticileri arasındaki görüşme, bütçe krizi nedeniyle hükümetin kısmen 'kapanmasını' da takip ediyor.

Mnuchin'in banka yöneticilerini araması, yatırımcıların kaygısını gidermeye yönelik bir adım olarak görülüyor.

Mnuchin görüşmelerinde bankaların operasyonları için "bol miktarda likiditeleri olduğunu"teyit ettiğini söyledi.

Hazine Bakanlığı'nın Twitter mesajında "Bankaların CEO'ları, müşterilere verilecek krediler, iş piyasaları ve tüm diğer piyasa operasyonları için bol miktarda likiditeleri olduğunu doğruladı. Mnuchin piyasaların işleyişinde herhangi bir sıkıntı olmadığını, al-sat emirlerinin yerine getirilmesinde ve teminat bildirimlerinde sorun olmadığını teyit etti" denildi.

Today I convened individual calls with the CEOs of the nation's six largest banks. See attached statement. pic.twitter.com/YzuSamMyeT