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Koronavirüs

ABD, Pfizer üretimi Koronavirüs hapından 10 milyon adet alacak

İlacın Faz 3 çalışmaları neticesinde ölüm riskini yüzde 98 azalttığı belirtiliyor

17 Kasım 2021 00:12

ABD'nin, Pfizer tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen deneysel antiviral haptan 10 milyon adet satın alacağı belirtildi.
 
Antiviral hap, koronavirüs tedavisinde hastalığa yakalandıktan sonra ağız yoluyla alınıyor. İlacın Faz 3 çalışmaları neticesinde ölüm riskini yüzde 98 azalttığı belirtiliyor. ABD'li ilaç üreticisi Pfizer, Koronavirüse karşı geliştirdiği deneysel antiviral ilaç "Paxlovid'e" acil kullanım izni almak için ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) başvurduğunu duyurdu.

"FDA ve dünyadaki diğer düzenleyici kurumlarla birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz"

Acil kullanım izni başvurusuna ilişkin Pfizer CEO'su Albert Bourla yaptığı yazılı açıklamada ise, "Dünya çapında bu yıkıcı hastalıktan etkilenen sayısız kişi ve 5 milyondan fazla ölümün üzerine, hayat kurtaran tedavi seçeneklerine acil bir ihtiyaç var. PAXLOVID ile ilgili son klinik çalışmamızda elde edilen güçlü etki ve izin verildiği takdirde hayat kurtarmaya ve insanları hastaneden uzak tutmaya yardımcı olma potansiyeli, oral antiviral tedavilerin Covid-19'a karşı savaşta oynayabileceği kritik rolün altını çiziyor. Bu potansiyel tedaviyi hastaların ellerine teslim etme çabamızda olabildiğince hızlı hareket ediyoruz ve başvurumuzu gözden geçirmesi için FDA ve dünyadaki diğer düzenleyici kurumlarla birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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