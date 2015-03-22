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Dünya

ABD: Peşmergelerin başarıları hayranlık uyandırıyor

ABD Başkan Yardımcısı Biden, IKBY Başkanı Barzani ile telefonla görüştü

22 Mart 2015 09:37

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani ile telefonla görüştüğü belirtildi. Biden, terör örgütü IŞİD'e karşı önemli zaferler elde eden IKBY güçlerine övgüde bulunarak, "Peşmergelerin, kahramanlıkları ve başarıları hayranlık uyandırıyor" ifadelerini kullandı. 

IKBY Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, Biden, telefonla aradığı Barzani'nin ve Kürt halkının nevruzunu kutladı ve toprakları için canını veren Peşmergelerin ailelerine başsağlığı diledi.

ABD'nin, Kürt yönetimiyle dost ve müttefik olduğuna vurgu yapan Biden, IŞİD'e karşı insani ve askeri yardımlarını sürdüreceğini kaydetti.

Barzani de, Biden'ın şahsında ABD yönetimi ve halkına teşekkür ederek, teröristlerin yok edilmesi için uluslararası yardımların devam etmesini istedi.

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