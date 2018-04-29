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BBC Türkçe

ABD Pakistan'a güvenlik yardımlarını kesti

ABD, Pakistan'ın topraklarındaki terör örgütleriyle mücadele başarısız olduğunu belirterek bu ülkeye yönelik tüm güvenlik yardımlarını dondurduğunu açıkladı.

29 Nisan 2018 20:30

ABD, 'Pakistan'ın topraklarındaki terör örgütleriyle mücadele başarısız olduğunu' belirterek bu ülkeye yönelik tüm güvenlik yardımlarını dondurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı'dan yapılan açıklamada, kararın, İslamabad'ın Hakkani ağı ve Afgan Talibanı'na karşı harekete geçinceye kadar yürürlükte olacağı belirtildi.

Bakanlık Perşembe günü ayrıca, Pakistan'ı 'ülkede dini özgürlüklerin ciddi bir şekilde ihlal edildiği' gerekçesiyle özel izleme listesine yerleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, hafta başında yaptığı açıklamada Pakistan'ı, 'milyonlarca dolar yardım almasına karşın teröristlere sığınılacak liman sunmak ve kendilerine yalan söylemekle' suçlamıştı.

ABD'nin önemli bir müttefiki olan Pakistan ise Trump'ın bu açıklamalarını sert bir şekilde eleştirmişti.

Pakistan'da önemli yatırımları bulunan Çin açıklamaya karşı çıkarken Hindistan ve Afganistan ABD'nin tavrına destek vermişti.

Trump yönetimi hâlihazırda, Pakistan'a 255 milyon dolarlık askeri yardımını geciktirmiş durumda.

Yardımları kesme kararını açıklayan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, kesilen yardımların tutarının ne kadar olduğuna dair bilgi vermedi.

Bakanlık açıklamasında belirtilen Hakkani ağı, faaliyetlerinin büyük bir bölümünü komşu ülke Afganistan'da yürüten bir silahlı örgüt.

Afgan hükümeti Pakistan'ı yıllardır, bu örgütün sınır bölgesinde faaliyet göstermesine izin vermekle suçluyor.

Hakkani ağının, Afgan hükümetine karşı faaliyet yürüten en büyük silahlı grup olan Afgan Talibanı'yla bağlantısı bulunuyor.

Afgan Talibanı'yla bağlantılı Pakistan'daki Taliban örgütlenmeleri ise Pakistan'daki saldırılara yoğunlaşmış durumda.

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