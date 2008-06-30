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Bilim / Teknoloji

ABD ordusunun yeni silahı

Bilimadamları Nintendo Wii oyunlarınının uzaktan kontrolünü sağlayan ''Wiimote''u askeri robotları çalıştıracak biçimde uyarlamayı başardılar.

30 Haziran 2008 03:00

Wiimote kontrol sistemi kablosuz teknolojiyi kullanarak robotları hareket ettirebiliyor.

Nintendo Wii'yle birlikte kullanılan ve kısa zamanda popüler olan Wiimote konsol için hazırlanan dövüş simülasyonları, golf, tenis gibi oyunlarda kullanılıyordu.

New Scientist'te yer alan habere göre artık Wiimote gerçek yaşamdaki mücadele ve savaşlarda kullanılabilecek.

ABD, Idaho'da çalışan David Bruemmer ve Douglas Few adındaki iki bilimadamı
mayın arama robotlarını doğrudan Wii kontrollerini kullanarak yönlendirmeyi başardı.

Packbot adı verilen ve ABD ordusu tarafından kullanılan bu robotlar bomba vb. cisimleri imha etmek için kulanılıyor, aynı zamanda üzerine makineli tüfek monte edilebiliyor.

Bilimadamlarının şimdiki hedefi ise Apple'ın popüler telefonu iPhone'u askeri amaçlarla kullanılabilir hale getirmek.

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