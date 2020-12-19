ABD ordusunun yeni kolu Uzay Gücü'nün mensuplarına "gardiyanlar" denileceği açıklandı

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ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD Silahlı Kuvvetleri'nin en yeni kolu olan Uzay Gücü'nün mensuplarına "Gardiyanlar" denileceğini duyurdu.

Pence konuya ilgili açıklamasında, "ABD Başkanı adına bugünden itibaren Uzay Gücü'nün kadın ve erkeklerinin gardiyanlar diye tanınacağını duyurmak benim için onurdur" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı, "Askerler, denizciler, havacılar ve gardiyanlar nesillerce ülkemizi koruyacaklar" diye konuştu.

Pence, aynı gün içinde mevcut olarak Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevde bulunan Mike Hopkins'in hava kuvvetlerinden Uzay Gücü'ne transfer edildiğini duyurdu. Uzay operasyonları şefi General Jay Raymond, Hopkins'in ordunun yeni kolundaki ilk astronot olduğu için mutlu oldularını dile getirdi.

Uzay Gücü mensuplarına "Gardiyanlar" denileceğinin açıklanmasının ardından seçilen isimle Marvel çizgi romanlarından "Galaksinin Gardiyanları" arasındaki benzerliğe birçok kişi tarafından dikkat çekildi.

20 Ocak'ta iktidarı Trump'tan devralacak olan Joe Biden, Uzay Gücü ile ilgili planlarını açıklamadı.