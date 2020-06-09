ABD ordusunun yeni kolu 'Uzay Gücü', isim haklarını Netflix'e kaybedebilir

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ABD ordusunun iki yıl önce Başkan Donald Trump önderliğinde kurulan yeni kolu 'Uzay Gücü' (Space Force), isim haklarını aynı isimli Netflix dizisine kaybetme riskiyle karşı karşıya.

The Hollywood Reporter'ın aktardığına göre ABD ordusu, yeni kolunun isim haklarını almak için henüz pek bir girişimde bulunmazken, Netflix 29 Mayıs'ta yayınlanmaya başlayan dizisi için birçok ülkede "Uzay Gücü"nün isim hakkını aldı.

Netflix'in girişimi daha erken meyve verse de, ABD hükûmeti 'Uzay Gücü' konusunda daha erken davranmıştı. "Uzay Gücü" ilk olarak Trump tarafından Mart 2018'de duyurulmuş ve aynı yılın Aralık ayında ordunun resmi bir kolu olarak kurulmuştu. Netflix, 10 bölümlük dizisi için yeşil ışığı 2019'un ilk ayında yaktı.

'Uzay Gücü'nün bağlı olduğu ABD Hava Kuvvetleri dizinin aynı adı kullanmasını önlemek için bir girişimde bulunmadı.