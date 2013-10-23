ABD ordusunun elinde savaşa hazır sadece iki tugay asker var

ABD Ordusu Birliği'nin yıllık konferansında, ordunun ileri gelenleri bütçe kesintilerinin silahlı kuvvetler üzerindeki ağır etkisiyle ilgili uyarıda bulundu. ABD'de bütçe kesintileri tüm kurumları etkilerken, Genelkurmay, ellerinde savaşa hazır sadece iki tugay asker olduğunu açıkladı.

Genelkurmay Başkanı General Ray Odierno hükümeti eleştirirken, basına yaptığı açıklamada da, "Öyle bir zaman gelecek ki acil durum operasyonlarını yürütmek için gerekli sayıda kara kuvvetine bile sahip olamayacağız" dedi.

Kesintiler nedeniyle altı aylık eğitimden vazgeçmek zorunda kaldıklarını belirten Odierno, bu nedenle ABD ordusunun halihazırda sadece iki tugay tam eğitimli askeri olduğunu vurguladı.

ABD ordusunun bir tugayında 3 bin 500 ila 5 bin arasında asker bulunuyor.