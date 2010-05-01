ABD ordusunda obezite uyarısı

T24 - Obezitenin giderek yaygınlaşmasının, ABD ordusunun geleceğini tehlikeye atabileceği belirtildi.





Washington Post gazetesinde yazan iki emekli komutan, Amerikalı gençlerin dörtte birinden fazlasının savaşamayacak kadar şişman olduğuna dikkati çekti.





General John Şalikaşvili ile Hugh Shelton yazılarında, "Obezite oranları Amerika'nın sağlığını ve ordumuzun gelecekteki gücünü tehdit ediyor" dediler.





Bu sorunu milli güvenlik perspektifi açısından çok ciddi gördüklerini belirten eski komutanlar, bu sebeple diğer 130 emekli komutanla birlikte Kongre'ye, çocukların beslenmesi konusunda yeni yasa çıkarması çağrısında bulunduklarını belirtti.

