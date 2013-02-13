ABD Ordusu'nda eşcinsel askerlere aile yardımı

Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon, evli silahlı kuvvetler mensuplarına verilen aile yardımlarının eşcinsel çiftleri de kapsayacağını açıkladı. Bu yardımlar arasında çocuk yardımı, hukuk danışmanlığı, eş durumundan birlikte tayin hakkı ve aileye mahsus olağanüstü durumlar için zin hakları da var.

Buna karşılık, eşcinsel çiftler karşı cinsten evli çiftlere tanınan her haktan yararlanamayacak.

Savunma Bakanı Leon Panetta, evli askerlere sağlanan sağlık ve konut hizmetlerinin, eşcinsel çiftlere de tanınabilmesi için, Amerikan federal yasalarında değişiklik yapılması gerektiğini kaydetti.

Panetta kara, hava ve deniz kuvvetlerine, sosyal yardımlarla ilgili gerekli değişiklikleri bu yıl 1 Ekim tarihine kadar tamamlamaları yönünde talimat verildiğini söylerken, "Ülkelerine hizmet etmek için üniforma giyen bütün erkeklere ve kadınlara aynı yardımları sağlamak, adaletin temel ilkelerinin bir gereğidir. Ordu mensuplarını kollamak, ve asker ailelerine, yaptıkları tüm fedakarlıklar için saygı göstermek, bu ulusun temel iki değeridir" şeklinde konuştu.

Amerikan Savunma Bakanı, yine de federal yasalar aynı cinsiyetten kişiler arasında evliliği kabul etmediği için, bazı konularda hala eşitli sağlanamadığını kabul etti. "Kanunların, bütün ordu mensupları ve ailelerine cinsel tercihlerine bakılmaksızın her türlü hak ve yardımın eşit şekilde sunulmasına izin vereceği" günlerin de uzak olmadığını kaydetti.

Söz konusu yardımlardan yararlanabilmek için, eşcinsel ordu mensubu ya da partnerinin, tek eşli ve istikrarlı bir ilişki içinde olduklarını bildiren bir "birlikte yaşam beyannamesini" imzalaması gerekiyor.

ABD Kongresi, açık eşcinsellerin ordu mensubu olması konusundaki yasağı kaldıralı 2 yıl oldu.

(BBCTürkçe)