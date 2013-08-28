ABD ordusuna 'özel askeri giysi'

ABD, askerlerin ağır arazide taşımak zorunda olduğu donanımın sakatlanma ve yaralanmalara neden olan etkisini önemli ölçüde azaltacak özel bir askeri giysi geliştiriyor. ‘Warrior Web’ adı verilen proje, askerlerin 40 kiloya çıkan ağırlıkları zorlanmadan taşımalarını sağlayacak.

ABD Savunma Bakanlığı’nın merkezi Pentagon’a bağlı ABD Gelişmiş Savunma Projeleri Araştırma Ajansı'nın (DARPA) geliştirdiği giysi, sakatlanma ve yaralanmaları azaltmayı ve ağır şartlarda askerlerin hareketini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

ntvmsnbc.com.tr'nin RedOrbit sitesine dayandırdığı habere göre, ABD’li askerler 40 kiloya varan donanımları nedeniyle sıkça kas ve iskelet sakatlanmaları ile aşırı yorgunluk sorunu yaşıyor. Donanımın ağırlığı arttıkça, sakatlanma riski de artıyor. DARPA’nın üzerinde çalıştığı ‘Warrior Web’ projesi, bu sorunu ortadan kaldıracak, yumuşak ve hafif bir giysi geliştirmeyi amaçlıyor.

DARPA’nın verdiği bilgiye göre, askerlerin standart giysisi ve zırhıyla uyumlu olacak bu giysi, görevlerde çok daha etkin hareket kabiliyeti sağlayacak. 'Warrior Web' programı yöneticisi Yarbay Joseph Hitt, “Sakatlık ve yorgunluğu azaltacak birçok bireysel teknolojiyi bu giyside bir araya getireceğiz. Tek bir sistem olarak belirecek bu teknoloji, gerçek savaş alanlarında askerlere belirleyici avantajlar sunacak” dedi.

Fizik tedavi amaçlı kullanılabilir

'Warrior Web' giysisinin mevcut üniforma ve zırhla mükemmel uyum sağlamasını isteyen DARPA, bu amaçla birçok teknolojik branştan geliştiricilere de işbirliği teklifi yaptı.

Proje hakkında öneride bulunmak isteyenler, 3 Ekim’e kadar DARPA’ya çalışmalarını gönderebilecek.

'Warrior Web' ile birçok alanda teknolojik atılım hedefleyen DARPA, birçok eklem yerine entegre edilen gelişmiş kontrol sistemleri, alıcılar, alıcı arayüzleri ve giyside kullanılacak yeni kumaşlar geliştirmeyi hedefliyor.

'Warrior Web', savaş alanlarının yanı sıra askerlerin fizik tedavisi ve rehabilitasyonunda da kullanılabilecek, yaşlıların hareket sorunlarını çözmekte yararlanılabilecek.