ABD ordusu, Suriyeli muhalifleri Kırşehir'de eğitmeye başladı

ABD ordusu, Kırşehir’de Suriyeli ılımlı muhaliflerin eğitimine başladı. Eğit-Donat kapsamında IŞİD’e karşı 3 yılda iki bin muhalif eğitilerek Suriye’ye gönderilecek. Reuters’a konuşan ABD’li bir yetkili, Ankara ile Washington arasında şubatta imzalanan ‘eğit-donat’ anlaşması kapsamında muhaliflerin eğitimine başlandığını duyurdu.

Vatan'da yer alan habere göre, eğitim için ABD Özel Kuvvetleri’nden 123 asker Türkiye’ye geldi. 40’ı Kırşehir’e, 83’ü silahları dağıtmak için İncirlik’e konuşlandı. ABD, radikal dinci unsurlardan sızma olabileceği endişesiyle eğitim verilecek muhalifleri kendi belirledi. Türkiye’nin itiraz hakkı var. Eğitime Türk Özel Kuvvetleri de katılacak. Pusu kurma, suikast timi hazırlama gibi yakın plan şehir çatışmaları yöntemleri de eğitimin parçası.

İngiliz haber ajansı Reuters, Amerikan ordusunun Suriyeli ılımlı muhalif gruplara yönelik eğit-donat programının Türkiye ayağının başladığını duyurdu. Adının açıklanmasını istemeyen ABD’li bir yetkili, 8 Mayıs’ta Ürdün’de başlayan programının Türkiye’ye genişletildiği kaydetti. Yetkili, Türkiye’de eğitilecek ilk grupta kaç kişi olduğunu açıklamazken, eğitimin ne zaman başladığını da belirtmedi. ABD, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun salı günü KKTC ziyaretinde yaptığı ‘eğit-donat programının küçük gruplarla başladığına’ dair açıklamasını yalanlamıştı. Çavuşoğlu, küçük gruplara eğitim verilmeye başlandığını belirtmişti. Eğitilecek muhaliflerin seçim sürecini ABD ve Türkiye’nin birlikte yürüttüğünü vurgulayan Çavuşoğlu, eğitilip donatılacak muhaliflerin Suriye’ye dönerken hangi kapıdan gireceği, alınacak güvenlik önlemleri, sağlanacak destek ve hava saldırılarıyla yok edilmemeleri için alınacak tedbirlerin de Türk ve Amerikalı yetkililer tarafından görüşüldüğünü kaydetmişti.

3 yıl sürecek

ABD ile Türkiye arasındaki ‘eğit-donat’ anlaşması geçen Şubat ayında imzalanmış, ancak eğitimin fiilen başladığına dair resmi bir açıklama yapılmamıştı. Eğitim merkezi olarak Kırşehir’deki Şehit Bahtiyar Aydın Kışlası hazırlanmıştı.

Üç yıl sürmesi öngörülen program kapsamında yılda 5 bin olmak üzere toplam 15 bin civarında Suriyelinin eğitilmesi planlanıyor. Bunlardan bin 500- 2 bin kadarının Türkiye’de eğitim göreceği geri kalanlarının ise Ürdün ve Suudi Arabistan’da eğitileceği açıklanmıştı.

400’üne onay çıktı

Reuters ajansı, Türkiye’deki eğit-donat programına 3 bin civarında muhalifin başvurduğunu, ancak adayların radikal gruplarla bağlantıları olup olmadığını araştıran Merkezi Haberalma Teşkilatı’nın (CIA) sadece 400’üne onay verdiğini öne sürmüştü.

123 asker geldi

Eğit-donat programının Türkiye ayağı için ABD’den toplam 123 asker gelmişti. Ay başında Türkiye’ye gelen askerlerden 40’ı, eğitimin verileceği Kırşehir’e, kalan bölümü ise silahların dağıtımının yapılacağı Adana’daki İncirlik Üssü’ne yerleşmişti. Muhaliflere dağıtılacak tanksavar, ağır makineli tüfek ve bombalar da İncirlik’e gönderilmeye başlanmıştı. Muhalif gruplara çoğunlukla Türk Özel Kuvvetleri’nin (Bordo Bereliler) eğitim vereceği belirtiliyor.