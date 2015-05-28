ABD ordusu şarbon bakterilerini yanlışlıkla laboratuvarlara göndermiş

ABD ordusunun, geçen yıl tam anlamıyla etkisiz hale getirilmiyen canlı şarbon bakterilerini ülkedeki dokuz farklı eyalette bulunan laboratuvarlara ve Güney Kore'deki askeri hava üssüne yanlışlıkla gönderdiği bildirildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Steve Warren, yaptığı yazılı açıklamada, Utah eyaletindeki Dugway'de bulunan orduya ait bir araştırma tesisinden söz konusu bakterilerin Teksas, Maryland, Wisconsin, Delaware, New Jersey, Tennessee, New York, California ve Virginia eyaletleriyle Güney Kore'deki Osan hava üssüne yollandığını söyledi.

Açıklamasında, "kamuya yönelik bilinen bir riskin bulunmadığını" belirten Warren, laboratuvar çalışanlarının da şarbon bakterisine maruz kaldığını teyit edecek veya kendilerinde şüphelenilecek bir durumun görülmediği bilgisini verdi.

Öte yandan, Sağlık Hizmetleri Dairesi'ne bağlı Hastalık Koruma ve Kontrol Merkezi olaya ilişkin soruşturma başlattıklarını duyurdu.

Warren da yanlışlıkla gönderilen bakterilere ilişkin soruşturmada Hastalık Koruma ve Kontrol Merkezi ile işbirliği içinde bulunduklarını ifade etti.