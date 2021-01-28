ABD Ordusu'nda düzenlemeler: Kadınlar oje ve ruj sürebilecek; saçlarını at kuyruğu yapabilecek

ABD Ordusu, kadınların üniformalarıyla birlikte saçlarını at kuyruğu yapabileceği, ruj ve oje sürebileceği yeni bir düzenleme yaptı.

Bir basın konferansıyla yapılan duyuruda, ABD Ordusu'ndaki kadınların üniformaları konusunda sınırlamalar ciddi ölçüde genişletildi. Yeni standartlar çerçevesinde kadınlar saçlarını at kuyruğu yapabilecek, ruj ve oje sürebilecek.

Ordu, standartlarını genişletme nedeninin "Önce İnsanlar" politikası çerçevesinde çeşitlilik ve kapsayıcılığa verdiği değer olduğunu söyledi.

Ordu'daki yeni düzenlemeler 24 Şubat'ta yürürlüğe girecek.

ABD Ordusu'nun şu anki düzenlemeleri çerçevesinde kadınlar yalnızca belirli durumlarda küpe takabiliyor.

Kadınlarda saç kuyruğuna izin verilmesinin yanı sıra belli renklerde saç boyasına da izin verilecek. Mor, mavi, yeşil, turuncu gibi renkler hâlâ yasak olacak.