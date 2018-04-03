T24 LogoT24 Logo
Gündem

ABD ordusu 39 tonluk zırhlı silah deposunu İncirlik'ten götürdü

ADANA, (DHA)- ADANA'daki İncirlik Hava Üssü'nde konuşlu ABD 39'uncu Kanat Komutanlığı'nda bulunan 39 ton ağırlığındaki zırhlı silah deposu, ABD ordusunun operasyon yaptığı başka bir ülkeye nakledildi

03 Nisan 2018 16:51

ADANA, (DHA)- ADANA\'daki İncirlik Hava Üssü\'nde konuşlu ABD 39\'uncu Kanat Komutanlığı\'nda bulunan 39 ton ağırlığındaki zırhlı silah deposu, ABD ordusunun operasyon yaptığı başka bir ülkeye nakledildi.
İncirlik Hava Üssü\'nde uzun süredir depo olarak kullanılan 39 ton ağırlığındaki 15 metre uzunluğundaki ihtiyaç fazlası konteyner, 28 Mart\'ta askerler tarafından Travis Hava Kuvvetleri Üssü\'nden gelen 22\'nci Hava Nakliye Filosu\'na ait C-5M Super Galaxy ağır nakliye uçağına yüklendi. Ağırlıklı olarak silah deposu olarak kullanılan ve boş olduğu vurgulanan konteyner,  muharebe operasyonlarının yürütüldüğü başka bir tesise nakledildi. Konteynerin hangi ülkeye götürüldüğü ise açıklanmadı.
Operasyon sırasında başka amaç için de kullanıldığı ancak ağırlıklı olarak dış etkenlere dayanıklı olduğu için silah depolandığı belirtilen konteynerin İncirlik\'ten taşınan 3\'üncü silah deposu olduğu da vurgulandı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ADANA DHA ADANAHavaABDKanat KomutanlığıMartTravis Hava KuvvetleriHava Nakliye FilosuC5M Super GalaxyAğırlıklıKonteynerinOperasyonFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24