ABD ordu istihbaratı, Kabil'in 90 gün içinde düşebileceğini öngörüyor

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ABD, Taliban'ın kısa süre içinde birçok vilayet başkentini ele geçirmesinin ardından Afganistan hükümetinin başkenti Kabil'in birkaç hafta önce öngörülenden de önce düşebileceği sonucuna vardı.

ABD ordu istihbaratı daha önce Taliban'ın ABD tamamıyla çekildikten 6 ila 12 ay sonra Kabil'i ele geçirebileceğini belirtmişti.

Konuyla ilgili The Washington Post'a konuşan ve konunun "hassasiyeti" nedeniyle ismi paylaşılmayan bir yetkili, ABD ordusunun artık çöküşün 90 gün içinde meydana gelebileceğini öngördüğünü belirtti. Bazı yetkililerin Kabil'in bir ay içinde düşebileceğini öngördüğü aktarıldı.

Yeni ordu istihbaratı değerlendirmesinden haberdar olan bir kişi de, "Her şey yanlış yönde ilerliyor" dedi.

Taliban, bir haftadan kısa süre içinde Kabil'in kontrolündeki 7 vilayet başkentini ele geçirdi. ABD Başkanı Joe Biden, sallı günü bir kez daha Afganistan'dan çekilme kararının tartışmaya açık olmadığını söyledi.