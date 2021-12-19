ABD öncülüğündeki koalisyon, Ayn-el Esed üssündeki teçhizatı Irak ordusuna devretti

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon, Irak'ın batısındaki Ayn-el Esed üssündeki teçhizatını Irak ordusuna devretti.

Irak Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD askerlerinin konuşlu olduğu Irak'taki Ayn-el Esed üssündeki teçhizatın Irak ordusu tarafından teslim alındığı duyuruldu. Açıklamada, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci ve Savunma Bakanlığı yetkililerinden oluşan Irak Askeri Teknik Komitesinin Irak'ın batısındaki Ayn-el Esed üssünü ziyaret ettiği belirtildi.

Ziyaretin, Irak ve ABD arasında 26 Temmuz'da yapılan ve koalisyon güçlerinin ülkeden ayrılmasına ilişkin anlaşma kapsamında gerçekleştiği duyuruldu.

Ne olmuştu?

Terör örgütü IŞİD, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon, 2014 yılından itibaren lojistik, istihbarat ve hava saldırılarıyla Irak güçlerine destek vermişti.

Koalisyon ve Irak, 9 Aralık'ta koalisyon güçlerinin Irak'taki misyonunun sona erdiğini duyurmuştu.