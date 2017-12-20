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Sağlık

ABD, ölümcül virüslerin laboratuvarda araştırılması yasağını kaldırdı

ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü, kuş gribi ve MERS gibi genetik üzerinde değişimlere neden olan, ölümcül virüslere yönelik deneyler yapılması yönündeki yasağı kaldırdı

20 Aralık 2017 23:18

ABD’de kuş gribi, MERS, SARS gibi virüslerin daha da ölümcül ve bulaşıcı hale gelmesine yol açabilecek araştırmaların yapılmasına yönelik yasak kaldırıldı.

ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü’den yapılan açıklamada “Araştırmalar toplum sağlığı için tehdit eden ve hızla değişim gösteren virüslerin anlaşılıp karşı strateji ve etkili tedbirler geliştirilmesi açısından önem taşıyor” ifadeleri kullanıldı.

ABD, 2014 yılında bu gibi virüslere yönelik araştırmaları durdurmuştu. Karar ülkede devlete ait bazı laboratuvarlarda bu tehlikeli virüslerin uygunsuz biçimde incelenmesi vakalarının kaydedilmesi nedeniyle alınmıştı. Nitekim, söz konusu virüsler herhangi bir insani hata nedeniyle laboratuvar dışına çıkarsa hızla yayılıp çok daha ölümcül hale gelebiliyor.

Yasağın kaldırılması kararını destekleyenler, muhtemel biyo-saldırılara karşı hazırlıklı olunabilmesi için bu gibi testlerin yapılması gerektiğini savunurken, karşı çıkanlar ise laboratuvar ortamında ölümcül virüslerle çalışılmasının risklerini vurguluyor.

 

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