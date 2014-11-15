ABD: Olayın ciddiye alınmasından memnunuz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki, İstanbul'da TGB üyelerinin 3 Amerikan askerinin başına çuval geçirmöesiyle ilgili, "Türk hükümetinin olayı ciddiye almasından memnunuz" dedi.

Psaki'ye, günlük basın toplantısında, Eminönü'nde önceki gün bir grubun 3 Amerikan askerine yönelik eylemi soruldu.



Türk hükümetinin olayı ciddiye almasından duyduklarını memnuniyeti dile getiren Psaki, "Türk Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı ve Türkiye'nin Washington Büyükelçisi olayı kınayan açıklamalar yaptılar ve şu anda savcılar saldırının sorumlularıyla ilgili adli soruşturma yürütüyorlar. Sahada büyükelçiliğimiz vasıtasıyla Türk yetkililerle bu konuda çok yakın temas içindeyiz" diye konuştu.

Psaki, bir soru üzerine, bu konu nedeniyle Amerikan vatandaşlarına yeni bir seyahat uyarısında bulunmadıklarını bildirdi.

Türkiye'deki ABD Büyükelçiliği, konsolosluk ve Amerikan askerlerine dikkatli olmalarına yönelik herhangi bir talimat gönderilip gönderilmediğine yönelik soru üzerine de Psaki, "Benim bildiğim kadarıyla hayır" yanıtını verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, Eminönü'nde önceki gün bir grubun 3 Amerikan askerinin başına çuval geçirmesiyle ilgili görüntülerin bazı internet sitelerinde yer alması üzerine çalışma başlatmış, olayla ilgili dün Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi olduğu belirtilen 12 kişi gözaltına alınmıştı.