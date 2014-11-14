ABD nükleer silahlarını yenileyecek



New York Times gazetesinin haberine göre ABD Savunma Bakanı Chuck Hagel programı bugün açıklayacak.

Habere göre ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, yaptığı iki inceleme sonucunda altyapının eskimiş olduğunu tespit etti ve “sistemle ilgili bir dizi sorunla” karşılaşıldı.

New York Times haberinde nükleer programın Soğuk Savaş'ın sona ermesinden sonraki yıllarda ihmal edildiği belirtilirken milyarlık bir modernleştirme programının devreye sokulacağı belirtildi.

Gazeteye konuşan Pentagon yetkilisi programın maliyeti ile ilgili kesin bir rakam vermezken, harcamanın "20 veya 30 milyar doları bulmayacağını" ifade etti.