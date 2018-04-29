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BBC Türkçe

ABD nüfus sayımındaki vatandaşlık sorusu tartışma yarattı

ABD'de 2020'de yapılacak nüfus sayımında 1950'den bu yana ilk kez katılımcılara ABD vatandaşı olup olmadıkların sorulmasının planlanması tartışma yarattı. California ve New York eyaletleri, göçmenleri sayıma katılmaktan caydıracağı gerekçesiyle bu sorunun

29 Nisan 2018 20:30

ABD'de 2020'de yapılacak nüfus sayımında 1950'den bu yana ilk kez katılımcılara ABD vatandaşı olup olmadıklarını sorma planı tartışma yarattı.

California ve New York eyaletleri, göçmenleri sayıma katılmaktan caydıracağı gerekçesiyle soruyu engellemeye kararlı.

Trump yönetimi yetkileri ise bu verinin hükümetin kaynak sağlama ve ayrımcılığı önlemek adına seçmen yasalarını uygulamak için gerekli olduğun söylüyor.

ABD anayasasına göre her 10 yılda bir yapılan nüfus sayımlarında ülkede yerleşik herkes sayılıyor.

Sayımı eleştirenler Cumhuriyetçi Partili yönetimin seçim bölgesi haritalarındaki siyasi dengeyi değiştirmek istediğini söylüyor.

ABD yönetimi nüfus sayımı verileriyle, kaynakların nasıl dağıtılacağını hesaplıyor seçim bölgeleri belirleniyor.

Daha çok göçmen nüfusa sahip olan Demokrat Partili eyaletler, daha az sayıda insanın katılmasına yol açacağı için vatandaşlık sorusunun asıl nüfusu yansıtmayacağını savunuyor.

Bu nedenle kongre ve eyalet seçimlerini kaybedeceklerinden ve kendilerine daha az kaynak ayrılacağından kaygı duyuyorlar.

Nüfus sayşımını yapan ABD Ticaret Bakanlığı, Adalet Bakanlığı'nın talebi üzerine vatandaşlık sorusunun eklendiğini söylüyor.

Ticaret Bakanı Wilbur ROss, 1965 tarihli Oy Verme Hakkı Yasası gereğince, azınlık gruplarının ayrımcılığa uğramasını önlemek için oy verme yaşındaki vatandaşların sayısının bilinmesi gerektiğini belirtti.

Bakan Ross, vatandaşlık sorusunun yanıtlarda etkisi olsa bile "tüm bir nüfusa yapılacak anketten alınacak daha doğru ve tam bilgilerin bu tür kaygıların üzerine geçtiğini" söyledi.

Başkan Donald Trump daha önce hiçbir kanıt göstermeden 2016'daki başkanlık seçimlerinde milyonlarca kaçak göçmenin oy kullandığını iddia etmişti.

İkisi de büyük göçmen nüfusa sahip olan New York ve California, soruyu engellemek için yasal süreç başlattı.

California Eyaleti Başsavcısı Xavier Becerra bu sorunun ABD Anayasasına aykırı olduğu gerekçesiyle mahkemeye başvurdu.

Becerra sorunun, ABD hükümetinin nüfusu tam olarak sayma zorunluluğunun önüne geçeceğini savundu.

New York Başsavcısı Eric Schneiderman da vatandaşlık sorusunun "göçmen topluluklarında bir korku ve güvensizlik ortamı yaratacağını" söyledi.

Scheniderman sorunun "Doğru bir nüfus sayımı yapılmasını ve vergi gelirlerinin adil dağıtılmasını imkansız hale getireceğini" vurguladı.

19 eyaletin yetkilileri de geçen ay Ticaret Bakanı'na vatandaşlık sorusunun yaratacağı "büyük zararlar" konusunda bir mektup yazmışlardı.

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