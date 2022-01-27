ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Flake resmen göreve başladı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu sundu. Böylece Flake, resmen Ankara Büyükelçiliği görevine başlamış oldu.

Eski senatör Flake, şu an ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi olan David Satterfield'in yerine Ankara Büyükelçisi olarak atanmıştı.

TIKLAYIN | F35'lerde Türkiye yanlısı, Cumhuriyetçi Parti'de Trump karşıtı bir senatör; Jeff Flake, nasıl oldu da Biden tarafından ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne atandı?

Ankara-Washington ilişkilerinin kritik süreçlerinden birini yaşadığı bir dönemde göreve başlayan 59 yaşındaki Flake, daha önce diplomatik görevde bulunmamış olmasıyla dikkat çekiyor. ABD'nin uzun bir aradan sonra Türkiye'ye büyükelçi olarak atadığı ilk siyasetçi olan Flake, 2001-2013 yılları arasında ABD Temsilciler Meclisi üyesi, 2013'ten 2019'a kadar da Arizona Senatörü'ydü.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu sundu. Böylece Flake, resmen Ankara Büyükelçiliği görevine başlamış oldu.

Eski senatör Flake, şu an ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi olan David Satterfield'in yerine Ankara Büyükelçisi olarak atanmıştı.

Ankara-Washington ilişkilerinin kritik süreçlerinden birini yaşadığı bir dönemde göreve başlayan 59 yaşındaki Flake, daha önce diplomatik görevde bulunmamış olmasıyla dikkat çekiyor. ABD'nin uzun bir aradan sonra Türkiye'ye büyükelçi olarak atadığı ilk siyasetçi olan Flake, 2001-2013 yılları arasında ABD Temsilciler Meclisi üyesi, 2013'ten 2019'a kadar da Arizona Senatörü'ydü.