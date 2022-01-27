ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Flake, Anıtkabir'i ziyaret etti: "Mustafa Kemal'in mirası dünyanın etrafındaki birçok kişiye ilham vermeye devam ediyor"

T24 Dış Haberler

ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Anıtkabir'i ziyaret etti.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a dün güven mektubunu sunan Flake, Anıtkabir Şeref Defteri'ne, "Mustafa Kemal'in mirası dünyanın etrafındaki birçok kişiye ilham vermeye devam ediyor ve etkisi unutulmayacak" yazdı.

ABD Büyükelçiliği mensuplarıyla birlikte Anıtkabir'e giden Flake, Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk de bıraktı.

Flake, Şeref Defteri'ne şunları yazdı:

"Türk halkına ve büyük lideri Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarımı sunmaktan derin onur duyuyorum. Onun mirası dünyanın etrafındaki birçok kişiye ilham vermeye devam ediyor ve etkisi unutulmayacak. Türkiye'de Başkan Biden ve ABD halkını temsil etmekten gurur duyuyorum. Ülkeler arasında daha güçlü ilişkiler ve bağlar kurmaya can atıyorum."