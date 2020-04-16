ABD'nin yardım yapmayı durdurduğu Dünya Sağlık Örgütü'ne Avrupa Birliği'nden 114 milyon Euro destek

Avrupa Birliği (AB) Dış Eylem Servisi tarafından yayınlanan resmî açıklama ile Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) tam destek vermeye devam edileceği bildirildi. ABD'nin yardımları kesmesinin ardından AB, DSÖ'ye 114 milyon Euro tutarında maddi yardım yapacak.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını etkisini arttırmaya devam ederken, ABD, DSÖ'le sağladığı fonları askıya aldığını duyurdu.

ABD'nin DSÖ'ye sağladığı fonları askıya almasının ardından AB Dış Eylem Servisi'nden DSÖ ile ilgili resmi açıklama geldi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, bugün DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Gebreyesus ile telefon ile görüşerek, AB'nin bu kritik dönemde DSÖ'ye güçlü desteğini iletti.

Borrell, açıklamasında Koronavirüs salgını ile birlikte savaşmak için çok taraflı sistem üzerinden çalışmaya devam edilmesi gerektiğini vurgularken, AB'nin DSÖ'ye 114 milyon Euro tutarında maddi yardım yapacağını açıkladı.

Yüksek Temsilci Borrell, ABD'nin DSÖ'ye mali desteğini askıya alma kararıyla ile ilgili endişelerini dile getirirken, DSÖ'ye ek kaynakların seferber edilmesi için çalışmayı taahhüt etti. Borrell, ''Dünya Sağlık Örgütü'nün Koronavirüs salgını ile mücadelesine destek vermek amacı ile AB, DSÖ'ye 114 milyon Euro yardım yapmayı taahhüt etmiştir" dedi.